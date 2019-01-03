В Сумах лифт убил младенца: прокуратура назвала подозреваемых

В прокуратуре Сумской области назвали подозреваемых в причастности к гибели двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта в многоэтажке в Сумах. Это руководитель и мастер-электромонтер ООО "Міськсумиліфт".

Об этом ObozTV сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. Она уточнила, что им уже утвердили уведомление о подозрении.

"Мастеру инкриминируется часть первая статьи 119 ККУ, "Убийство по неосторожности". Действия руководителя квалифицированы по части второй статьи 364 с примечанием 1. Это "Злоупотребление полномочиями, которое привело к тяжелым последствиям", – пояснила Науменко.

По её словам, предварительно было установлено,что капитальный ремонт в доме, где случилась трагедия, был проведен еще в 2017 году. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного лифта составил два года. Но уже через год от жителей подъезда начали поступать жалобы на работу подъемника.

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"При этом руководитель ООО "Міськсумиліфт" не предпринимал никаких мер для того, чтобы исправить недочеты и обеспечить надлежащую эксплуатацию лифта. Касательно мастера, как предварительно установлено, 29 декабря 2018 года жители указанного подъезда уже в который раз пожаловались на некорректную работу лифта. На вызов прибыл именно этот мастер. И, как считает следствие, он осуществил вмешательство в автоматизированную систему работы лифта, что позволило подъемнику двигаться с открытыми дверями", – рассказала пресс-секретарь.

При этом она добавила, что подобный "ремонт" является грубым нарушением правил эксплуатации лифтов и именно он привел к столь тяжелым последствиям. Также, по словам Науменко, прокуратура Сумской области будет инициировать экспертизу капитального ремонта дома – проверить планируют качество всех выполненных работ, в том числе и ремонта остальных лифтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 января, в Сумах в результате ЧП с лифтом погиб двухмесячный младенец. Трагедия произошла после возвращения ребенка с дедушкой с прогулки. Когда они выходили из лифта, тот неожиданно оборвался.

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