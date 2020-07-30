В суде Киева готовят документы на экстрадицию вагнеровцев? В здании заметили сотрудников СБУ
В Шевченковский суд Киева прибыли сотрудники СБУ . 112-Украина
В Шевченковском районном суде Киева якобы решается вопрос с подготовкой документов для экстрадиции задержанных наемников ЧВК Вагнера из Беларуси в Украину.
Об этом написал на своей странице в Facebook бывший военнослужащий ВСУ Роман Ковалев. По его словам, речь якобы идет о 28 боевиках, которые воевали на Донбассе.
"Все они – граждане России. 14 из них имеют еще и украинские паспорта. В одном из судов города Киева решается вопрос о направлении соответствующих материалов белорусской стороне для последующей их экстрадиции. По словам следователей, среди этих 28-ми – "очень интересные лица", – отметил Ковалев.
В тоже время журналист OBOZREVATEL, который находится в Шевченковском районном суде Киева, узнал, что туда прибыли сотрудники СБУ. Однако со всеми вопросами по поводу скандального дела с вагнеровцами они попросили обращаться в пресс-службу органа с официальным запросом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Климкин предложил, чтобы Беларусь выдала Украине задержанных наемников российской ПВК Вагнера. Он также убежден, что суд над ними должен быть публичным.
Между тем в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков группы Вагнера имеют украинское гражданство.
После этого в Службе безопасности Украины заявили, что будут инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков.