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25 ноября • обновлено в 10:16
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В США назвали украинца, вмешавшегося в президентские выборы

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Одним из тех, кто участвовал во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, является экс-посол Украины в Штатах Валерий Чалый.

С обвинением выступил американский конгрессмен Ли Зелдин, передает телеканал CNN. Республиканец в то же время заявил, что Россия на гораздо более серьезном уровне вмешивалась в выборы США.

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"Это совсем не то вмешательство, которое оказывала Россия, привлекая хакеров, вранье и прочие уловки", – заявил Зелдин.

Он добавил, что при участии Чалого распространялась информация о черной бухгалтерии руководителя предвыборного штаба лидера США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Конгрессмен Ли Зелдин обвинил Чалого

Конгрессмен Ли Зелдин обвинил Чалого

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ФБР подтвердила достоверность "черной бухгалтерии" Януковича о Манафорте.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Выборы в США
Персоны
Александр Чалый Дональд Трамп
Место
США
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очень сильное вмешательство! Распространить правдивые данные!
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