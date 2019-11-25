В США назвали украинца, вмешавшегося в президентские выборы

Одним из тех, кто участвовал во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, является экс-посол Украины в Штатах Валерий Чалый.

С обвинением выступил американский конгрессмен Ли Зелдин, передает телеканал CNN. Республиканец в то же время заявил, что Россия на гораздо более серьезном уровне вмешивалась в выборы США.

"Это совсем не то вмешательство, которое оказывала Россия, привлекая хакеров, вранье и прочие уловки", – заявил Зелдин.

Он добавил, что при участии Чалого распространялась информация о черной бухгалтерии руководителя предвыборного штаба лидера США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Конгрессмен Ли Зелдин обвинил Чалого Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ФБР подтвердила достоверность "черной бухгалтерии" Януковича о Манафорте.

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