В СНБО Украины ответили по поводу санкций к Telegram: документ

Совет национальной безопасности и обороны Украины не рассматривал вопрос безопасности мессенджера Telegram в Украине.

Основанием для такого рассмотрения должно быть предложение президента, парламента, правительства, Нацбанка или СБУ, - сообщили "Обозревателю" в службе обеспечения доступа к публичной информации СНБО.

В ответ на запрос "Обозревателя", в ведомстве пояснили: "Вопросы относительно деятельности в Украине мессенджера Telegram в Украине на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины не рассматривались".

"В соответствии с законом "О санкциях" СНБО рассматривает вопросы в отношении применения, отмены и внесения изменения к санкциям исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, президента Украины, Кабинета министров Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины", - добавили в СНБО.

И уточнили, что пока предложений о применении санкций от этих ведомств в СНБО не поступало, но "в случае поступления они будут рассмотрены на заседании СНБО".

Как писал "Обозреватель", ранее стало известно, как блокировка Telegram в России скажется на работе этого мессенджера в Украине.