Мешает религия: в СНБО рассказали, как Иран затягивает расследование по самолету МАУ

Украинские эксперты, которые прибыли в Иран для расследования катастрофы самолета МАУ, работают по плану. Однако ускорить процесс не удается из-за того, что иранская сторона не может работать после 16:00 в связи с религиозными убеждениями.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Группа работает второй день. Они вчера начали работать. К сожалению, там после 16:00 они не имели права работать по религиозным соображениям. Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Но все работает в рабочем режиме. У нас вопросов пока нет никаких", – сказал он.

Крушение Boeing в Иране

Что касается прогнозов о предварительных результатах расследования, то, по словам Данилова, это зависит от многих факторов.

"Наша задача – чтобы это произошло как можно скорее", – подчеркнул секретарь СНБО. Вместе с тем он не смог назвать конкретные сроки доставки в Украину тел погибших в аварии граждан.

"Происходит сейчас процедура верификации через ДНК. Украинская сторона то, что от нас зависело, почти всю работу выполнила, закончила. Это уже процедурные вопросы идентификации", – сказал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

иранский чиновник заявил, что на полное расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном может уйти от одного до двух лет.

Что касается расшифровки "черных ящиков", найденных на месте крушения, то она, по его словам, займет один-два месяца.

Напомним, основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что иранская сторона сгребает обломки украинского Boeing бульдозером. Это уничтожает шансы на проведение детального расследования трагедии.

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