В 2018 году шансы на то, что Россия уйдет с временно оккупированного Донбасса, были крайне высоки. Однако их реализации помешали прокремлевские политики, которые действуют в Украине как пятая колонна.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью "Народной правде".

Юрий Грымчак Facebook Юрия Грымчака

По его словам, в конце 2018 года были объективные признаки того, что Россия может убрать свои войска с востока Украины. Например, была информация о том, что оккупанты начали выводить из зоны боевых действий особенно ценное оборудование, которого в России выпускают не так много. Кроме того, на сентябрь 2018 года финансирование ОРДЛО должно было полностью остановиться.

"Почему этого не произошло? Достаточно включить телевизор, чтобы узнать, сколько людей у ​​нас за мир любой ценой. Из того, что можно сказать: условно говоря, побежали переговорщики от наших кандидатов с криками о том, что мы придем к власти и все решим. И поэтому все это остановилось, к сожалению", — сказал Грымчак.

В подтверждение своих слов он напомнил, что на комиссии в формате Волкер — Сурков довольно активно начинали разрабатывать план введения миротворцев на Донбасс. Стороны обменивались видениями, какие пункты можно было согласовать, но в определенный момент осенью 2018 года все прекратилось.

Война на Донбассе ИА Вчасно

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Заявила, что считает реализацию Минских соглашений, и, соответственно, прекращение огня на Донбассе "несбыточной мечтой".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!