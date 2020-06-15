В Северодонецке полицейский выбросил жена с балкона на 4-м этаже

Родные 27-летней женщины, которую в Северодонецке Луганской области из балкона на 4-м этаже выбросил муж, боятся, что инцидент спишут на неудачную попытку самоубийства.

Об этом сообщается в материале "КП в Украине". Отмечается, что Алексей, муж пострадавшей, является полицейским.

Пара познакомилась в 2013 году. О скандалах в семье знакомые знали и ранее: муж мог кричать на Дарью, иногда она показывала близким синяки.

КП в Украине

"До свадьбы такого отношения не было. После бракосочетания началось, руку на нее поднимать потихоньку начал, конфликты пошли. Матами мог ее покрывать свободно.

Когда она была беременна, делала сама в квартире ремонт, сама с ведрами, с цементом, стены штукатурила… Слез было много. Но как разойтись, они же венчаные…" – рассказала сестра пострадавшей Анна.

КП в Украине

8 июня после праздника Троицы понедельник был выходным, и супруги решили провести этот вечер в местном кафе. На момент конфликта оба были выпившими.

"Накануне трагедии мы с ней разговаривали, она тогда была дома, все было хорошо. В тот вечер они отдыхали. Даша сказала, что выпила 4 бокала вина, они пришли домой, он выпил еще "полторушку" вина, а до этого 2 литра пива в кафе.

Она говорила: "Леша, давай останавливайся, давай отдыхать, Дианочку нужно укладывать". Начался конфликт, Леша начал кричать, толкать Дашу, она упала на ребенка", – пересказала события сестра.

По ее словам, до того, как выкинуть жену из балкона, полицейский бил ее в квартире, выкручивал руки в присутствии годовалой дочки.

"Как только Даша попала в больницу, его родители помогали, но как только пост выложили в интернет, они сказали: "До свиданья, можете нам не звонить", – добавила Анна.

На место ЧП, по словам родственницы пострадавшей, сначала приехала полиция, потом "скорая", а затем родители копа.

"Нашим маме и папе попросила позвонить сама Даша, она была в сознании, сказала медикам номер папы, потом родители позвонили мне. Даша папе сказала: "Пап, я еще живая". Даша твердила всем: "Я не сама выпала". Это слышали соседи, патрульные, позже повторила это семье", – рассказала женщина.

КП в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, когда на место случившегося приехали копы, полицейский заявил им, что "свой". При этом женщина после падения с 4-го этажа оставалась в сознании.