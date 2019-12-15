В Севастополе затонул плавучий док с российской подлодкой: уникальные кадры

В сеть попали уникальные кадры с места затопления плавучего дока со списанной российской подводкой лодкой в оккупированном Севастополе.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Крыминформ", видно, что док затонул не полностью, одна из его стенок выступает из воды на несколько метров. Над поверхностью также виднеется часть подводной лодки, которая всплыла после инцидента.

К месту происшествия подошел буксир, который установил вокруг затонувшего дока заграждение. Следов разлива нефтепродуктов на поверхности воды не наблюдается.

t.me/crimeainform

t.me/crimeainform

t.me/crimeainform

t.me/crimeainform

t.me/crimeainform

t.me/crimeainform

t.me/crimeainform

Как сообщал OBOZREVATEL, плавучий док, в котором находилась выведенная из состава Черноморского флота РФ списанная подводная лодка, затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря. Причиной инцидента стало техническое состояния дока.

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