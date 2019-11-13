Люди спаслись чудом: появилось шокирующее видео обвала потолка в здании одесской полиции

В сети появилось видео обрушения потолка в здании Одесского областного управления полиции по улице Еврейской,12, которое произошло в понедельник, 11 ноября.

На записи видно, что обрушение произошло в момент, когда на лестнице находились сотрудники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Видео было размещено в паблике "Х*евая Одесса" в Telegram-канале.

В Одессе в здании полиции обрушился потолок Скриншот с видео

В Одессе в здании полиции обрушился потолок Скриншот с видео

В Одесском областном управлении полиции обвалился потолок – есть пострадавшие dumskaya.net

Напомним, что обрушение произошло в разгар рабочего дня над центральной лестницей здания. В результате пострадало два сотрудника уголовного розыска: у них сотрясение мозга и переломы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции обрушилась трибуна с болельщиками.

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