Солнцепек и сплошная плитка: в сети показали фото Крыма в разгар сезона

В Крыму в разгар сезона отпусков в 2019 году на пляжах, как и предыдущие годы после аннексии, нет ажиотажа. К тому же, оккупанты умудрились заложить тротуарной плиткой даже любимые места отдыха на пляжах.

В опубликованном "Крым. Реалии" фоторепортаже видно, что значительная часть пляжа "Солнечный" в Севастополе по сути стала продолжением набережной. Всю ее замостили брусчаткой.

А на центральной аллее парка имени Ахматовой людям совершенно негде спрятаться от солнца. Оккупанты не удосужились высадить там деревья после ремонта.

Пляж в оккупированном Севастополе "Крым. Реалии"

Вид на руины Херсонеса "Крым. Реалии"

На пляжах Крыма нет особого ажиотажа "Крым. Реалии"

Пропагандистский надписи оккупантов на стене у пляжа в Севастополе "Крым. Реалии"

Набережная в Севастополе "Крым. Реалии"

Часть пляжа "Солнечный" полностью замостили плиткой "Крым. Реалии"

На центральной аллее парка Ахматовой негде спрятаться от солнца "Крым. Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров.

Ранее в Евпатории показали "разгар сезона"– пустые пляжи, кафе и магазины. Аналогичная ситуация сложилась и в Ялте. Несмотря на высокий сезон, людей в курортном городе почти нет.

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