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Солнцепек и сплошная плитка: в сети показали фото Крыма в разгар сезона

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В Крыму в разгар сезона отпусков в 2019 году на пляжах, как и предыдущие годы после аннексии, нет ажиотажа. К тому же, оккупанты умудрились заложить тротуарной плиткой даже любимые места отдыха на пляжах.

В опубликованном "Крым. Реалии" фоторепортаже видно, что значительная часть пляжа "Солнечный" в Севастополе по сути стала продолжением набережной. Всю ее замостили брусчаткой.

А на центральной аллее парка имени Ахматовой людям совершенно негде спрятаться от солнца. Оккупанты не удосужились высадить там деревья после ремонта.

Новости
"Миллионы туристов!" В сети появились фото пустых пляжей Крыма
Пляж в оккупированном Севастополе

Пляж в оккупированном Севастополе

"Крым. Реалии"

Вид на руины Херсонеса

Вид на руины Херсонеса

"Крым. Реалии"

На пляжах Крыма нет особого ажиотажа

На пляжах Крыма нет особого ажиотажа

"Крым. Реалии"

Пропагандистский надписи оккупантов на стене у пляжа в Севастополе

Пропагандистский надписи оккупантов на стене у пляжа в Севастополе

"Крым. Реалии"

Набережная в Севастополе

Набережная в Севастополе

"Крым. Реалии"

Часть пляжа "Солнечный" полностью замостили плиткой

Часть пляжа "Солнечный" полностью замостили плиткой

"Крым. Реалии"

На центральной аллее парка Ахматовой негде спрятаться от солнца

На центральной аллее парка Ахматовой негде спрятаться от солнца

"Крым. Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров.

Ранее в Евпатории показали "разгар сезона"– пустые пляжи, кафе и магазины. Аналогичная ситуация сложилась и в Ялте. Несмотря на высокий сезон, людей в курортном городе почти нет.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Хорошо в Крыму! Красиво!
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ефимов владимир
ефимов владимир
Kuksov Micha, и отдыхающих больше, чем в прошлом году!
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