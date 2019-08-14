Солнцепек и сплошная плитка: в сети показали фото Крыма в разгар сезона

В Крыму в разгар сезона отпусков в 2019 году на пляжах, как и предыдущие годы после аннексии, нет ажиотажа. К тому же, оккупанты умудрились заложить тротуарной плиткой даже любимые места отдыха на пляжах.
В опубликованном "Крым. Реалии" фоторепортаже видно, что значительная часть пляжа "Солнечный" в Севастополе по сути стала продолжением набережной. Всю ее замостили брусчаткой.
А на центральной аллее парка имени Ахматовой людям совершенно негде спрятаться от солнца. Оккупанты не удосужились высадить там деревья после ремонта.
Пляж в оккупированном Севастополе
"Крым. Реалии"
Вид на руины Херсонеса
"Крым. Реалии"
На пляжах Крыма нет особого ажиотажа
"Крым. Реалии"
Пропагандистский надписи оккупантов на стене у пляжа в Севастополе
"Крым. Реалии"
Набережная в Севастополе
"Крым. Реалии"
Часть пляжа "Солнечный" полностью замостили плиткой
"Крым. Реалии"
На центральной аллее парка Ахматовой негде спрятаться от солнца
"Крым. Реалии"
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров.
Ранее в Евпатории показали "разгар сезона"– пустые пляжи, кафе и магазины. Аналогичная ситуация сложилась и в Ялте. Несмотря на высокий сезон, людей в курортном городе почти нет.
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