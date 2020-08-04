В сети нашли депрессивные посты девушки, которая сожгла себя в Запорожье

В Запорожье девушка якобы сожгла себя на территории храма.

Девушка, которая погибла ночью 4 августа в сквере возле храма "Собор Бога Отца Милосердия" в Запорожье, накануне оставила в соцсети странный пост.

Страничку умершей в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" отыскали авторы Telegram-канала "Это Запорожье". Ее якобы зовут Анастасия Никлас, хотя в правоохранительных органах информацию о личности умершей не разглашают.

Так, в упомянутом посте, который был оставлен 3 августа в 20:31, девушка жаловалась на угнетенную жизнь и травмы. Последний раз пользовательница была в сети в 02:30 перед трагедией.

Предположительно, умершая возле храма в Запорожье девушка (Telegram-канала "Это Запорожье")

"Всю жизнь угнетаемая, унижаемая, оскорбляемая, вокруг один только абьюз, неглект, гостинг, виктимблейминг, обесценивание и токсичность. И травмы!" – говорится в признании, полном нецензурных слов.

Последний пост Анастасии Никлас в соцсети (Скриншот)

Также в одном из последних постов Анастасия Никлас опубликовала картинку горящей в огне пары и свечи, говорящей о скорби. При этом к нему был прикреплен трек певицы Хейли Дее Вестенра Bist Du Bei Mir (с нем. – "Вы со мной"), в котором идет речь о смерти: "Если ты со мной, я с удовольствием пойду умирать и отдыхать".

Один из последних постов Анастасии Никлас в соцсети (Скриншот)

Еще ранее девушка выкладывала цитаты о боли и страданиях. Например, одна из них принадлежит немецкому писателю Герману Гессе: "Я предпочитаю корчиться в пламени дьявольской боли, чем жить в этой атмосфере средней температуры".

Пост Анастасии Никлас (Скриншот)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье рано утром 4 августа возле римско-католического храма "Собор Бога Отца Милосердия" нашли обгоревшее тело девушки. Предварительно, она совершила самоубийство.