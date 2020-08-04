В сети нашли депрессивные посты девушки, которая сожгла себя в Запорожье
В Запорожье девушка якобы сожгла себя на территории храма.
Девушка, которая погибла ночью 4 августа в сквере возле храма "Собор Бога Отца Милосердия" в Запорожье, накануне оставила в соцсети странный пост.
Страничку умершей в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" отыскали авторы Telegram-канала "Это Запорожье". Ее якобы зовут Анастасия Никлас, хотя в правоохранительных органах информацию о личности умершей не разглашают.
Так, в упомянутом посте, который был оставлен 3 августа в 20:31, девушка жаловалась на угнетенную жизнь и травмы. Последний раз пользовательница была в сети в 02:30 перед трагедией.
Предположительно, умершая возле храма в Запорожье девушка (Telegram-канала "Это Запорожье")
"Всю жизнь угнетаемая, унижаемая, оскорбляемая, вокруг один только абьюз, неглект, гостинг, виктимблейминг, обесценивание и токсичность. И травмы!" – говорится в признании, полном нецензурных слов.
Последний пост Анастасии Никлас в соцсети (Скриншот)
Также в одном из последних постов Анастасия Никлас опубликовала картинку горящей в огне пары и свечи, говорящей о скорби. При этом к нему был прикреплен трек певицы Хейли Дее Вестенра Bist Du Bei Mir (с нем. – "Вы со мной"), в котором идет речь о смерти: "Если ты со мной, я с удовольствием пойду умирать и отдыхать".
Один из последних постов Анастасии Никлас в соцсети (Скриншот)
Еще ранее девушка выкладывала цитаты о боли и страданиях. Например, одна из них принадлежит немецкому писателю Герману Гессе: "Я предпочитаю корчиться в пламени дьявольской боли, чем жить в этой атмосфере средней температуры".
Пост Анастасии Никлас (Скриншот)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье рано утром 4 августа возле римско-католического храма "Собор Бога Отца Милосердия" нашли обгоревшее тело девушки. Предварительно, она совершила самоубийство.