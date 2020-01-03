"Гражданская" война? В сеть попало видео с террористами "ДНР" из Якутии

В сети появилось видео одного из телеканалов террористов "Л/ДНР", на котором запечатлены путинские наемники из республики РФ Саха (Якутии), воюющие на Донбассе.

Кроме того, в сюжете отмечается что "власти" террористических группировок договорились об экономическом сотрудничестве с якутами, а также о взаимодействии на уровне "парламентов". Скандальный ролик разместил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путинские наемники из республики Саха Скриншот видео

Террористы из Якутии засветились на Донбассе Скриншот видео

Примечательно, что в коротком пропагандистском отрывке ТВ военных преступников представлено множество фото якутских террористов в зоне боевых действий на востоке Украины. На них они позируют с оружием и даже не скрывают своих лиц.

Террористы из Якутии Скриншот видео

Террористы из Якутии не скрывают, что воюют на чужой территории Скриншот видео

"Хроники "гражданской" войны, или как в республике Саха Роисси рассказывают об участии ее граждан в боевых действиях на Донбассе в составе оккупационных сил и сотрудничестве с "ДыНиРы", – возмутился защитник Украины в подписи к видео с террористами.

Террористы из Якутии Скриншот видео

Террористы из Якутии засветились на Донбассе Скриншот видео

Оккупанты из республики Саха (РФ) Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло видео массового переброса войск России в Украину. Более двухсот человек в 2014 году отправили в Луганскую область, где "официально россияне не воюют". В сюжете говорилось, что "только в этот раз из Томска едет 30 человек, а из Барнаула поехало 200".

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