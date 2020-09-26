В самолете Ан-26 находился сын штурмана Ил-76, сбитого над Луганском

На борту самолета ВСУ Ан-26, который 25 сентября разбился под Харьковом, находился Александр Скочков – сын штурмана Ил-76, сбитого террористами над Луганском.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Судьба парня пока что окончательно неизвестна, но он числится в списке экипажа, который попал в сеть вскоре после авиакатастрофы.

На странице курсанта в Facebook информации немного, но указано, что он родом из Мелитополя (Запорожская область).

Его отец, Игорь Скочков, служил штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады Вооруженных сил Украины. Он погиб 14 июня 2014 года в результате катастрофы с самолетом Ил-76, который был сбит российско-оккупационными войсками над Луганском.

Напомним, официально было подтверждено 22 жертвы катастрофы. Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 –курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.

Как писал OBOZREVATEL, авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку, в сети показали фото и видео с места трагедии. У самолета мог отказать двигатель.