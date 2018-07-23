В России жестоко убили украинку

В России, в Подмосковье, мужчина застрелил гражданку Украины.

По данным издания Life, это произошло в частном доме в поселке Калининец Наро-Фоминского района. Местный житель после совершения убийства застрелился сам.

По данным российских СМИ, женщина была родом из Украины и работала в РФ поваром. Россиянин был разнорабочим. Предварительно, они состояли в интимных отношениях.

Информации о личности погибшей, а также о мотивах россиянина на данный момент нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне суд признал виновным голливудского автора комиксов и сценариста Блейка Лейбела в жестоком убийстве своей девушки, украинки Яны Касьян. Кроме того, его обвинили в трех убийствах. В результате, мужчина получил пожизненный срок.