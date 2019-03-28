"В России такого нет!" Террористы "Л/ДНР" испугались мощного оружия ВСУ 

Новое украинское вооружение пугает террористов "Л/ДНР". Данная информация подтверждается радиоперехватом разговоров членов незаконных вооруженных формирований о техническом оснащении Вооруженных Сил Украины.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"ПТУРы и другая техника очень сильно волнует российско-оккупационные войска", — написал он.

crime.in

"Далеко-далеко. А вот оно далеко: притянули с пяти километров и еб*шат. Меня вот эти российские каналы добивают, которые на Донбасс не ездят: воюет металлоломом украинская армия. Давно они уже металлоломом не воюют! Им уже поставили и электронику, в России такой нет, и радиоперехваты, и оружие. Ракеты старые были, вот эти ПТУРы с фиговыми системами управления, а двигатель и боеголовка хорошие, поставили другие системы управления по лазеру… Их прикрывают сразу "артой" и ПТУРами, что наши боятся с амбразуры уже вылезти. Потому что знают, сейчас тебе ПТУр прилетит", — говорится в беседе террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из украинских морпортов обнаружили 36 зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 "Печора" класса "земля-воздух" в полном оснащении.

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