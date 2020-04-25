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25 апреля • обновлено в 15:04
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В России оценили мощь смертоносного украинского оружия "Ольха-М": появилось яркое видео с испытаний

1.1т
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В сети появилось зрелищное видео испытаний новейшей украинской ракеты "Ольха-М", на которое тут же отреагировали российский пропагандисты.

Роликом поделился на официальной странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ, отметив, что кадры были сняты на государственном испытательном полигоне в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Попадание точно в цель с первого пуска. Видео испытания высокоточного 300 мм реактивного боеприпаса "Ольха-М" – сам пуск и попадание в цель. При активном участии специалистов ВСУ продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы", – сказано в подписи к видео.

"Ольха-М"

"Ольха-М"

Скриншот видео

Яркие кадры с мощным украинским оружием не остались без внимания СМИ страны-агрессора. Так, на сайте LENTA.RU вышла новость с заголовком "Украинское "выжигающее российские войска" оружие попало в цель". Также об успешных испытаниях "Ольхи-М" написал российский ресурс Regnum.

Реакция росСМИ на испытания "Ольхи-М"

Реакция росСМИ на испытания "Ольхи-М"

Скриншот страницы

Реакция росСМИ на испытания "Ольхи-М"

Реакция росСМИ на испытания "Ольхи-М"

Скриншот страницы

Напомним, "Ольха-М" – это проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

В цель – с первого пуска: в России оценили мощь смертоносного украинского оружия "Ольха-М"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
Ольха Генеральный штаб ВСУ
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