В России из колонии загадочно исчез украинский политзаключенный

В России из колонии общего режима пропал украинский политзаключенный Владимир Балух, осужденный за якобы незаконное хранение оружия в своем доме в Крыму.

Местонахождение украинца неизвестно даже его адвокату, Дмитрию Динзе. Ранее он находился в колонии в городе Торжок Тверской области. По предварительной информации, Балух мог быть этапирован в Москву, сообщил его правозащитник в Facebook.

"В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву", – написал Дмитрий Динзе.

Владимир Балух Крым Реалии

Он подчеркнул, что этапирование заключенных всегда тщательно скрывается, поэтому понять местонахождение человека невозможно, пока он сам не выйдет на связь или его не найдут адвокаты.

Владимир Балух был задержан в 2016 году, до этого преследовался оккупационными властями за вывешенный возле дома украинский флаг и смену таблички с названием улицы на Героев Небесной сотни.

Как писал OBOZREVATEL, в июне Балух объявил новую голодовку в российской колонии. До этого он жаловался на сильный холод в своей камере – температура составляла всего +17 градусов.

По словам адвоката политзаключенного, Балух объявил голодовку в знак протеста нарушения его права на встречу с консулом Украины.

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