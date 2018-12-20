''Все было в крови!'' В Ривне мужчина устроил погром в больнице и избил врачей

В городе Ривне 26-летний пациент напал на медиков и устроил погром в больнице, после чего выпал из окна четвертого этажа.

Он был госпитализирован в неврологическое отделение, но после нескольких часов в больнице начал вести себя неадекватно и набросился с кулаками на врача. После этого он сломал нос санитарке, пишет ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Был контактный, адекватный, в сознании. Поступил после первого в жизни судорожного приступа, поэтому его госпитализировали", — пояснила заведующая отделением неврологии Ровненской городской больницы Наталья Сысоева.

Она уточнила, что больной вначале разбил плафоны и разрезал себе руки осколками. После этого его привязали к кровати, но он продолжил увечить себя.

Разбитый плафон ТСН

"Грыз пальцы, руки, жалюзи, скрутился калачиком, а потом начал вырываться. Меня ударил, очки искривились, оправа вдавилась в лицо, стекло выпало. Зубы кровили, но остались на месте", — рассказала детали врач-невролог Ирина Приходько.

Ирина Приходько ТСН

"Тут все в крови было!" — поделилась также завотделением неврологии.

После избиения медиков пациент отправился в соседнюю палату, где вылез на карниз за окном на улице, однако не удержался и полетел вниз с высоты. Вследствие падения он получил ушиб грудной клетки, перелом бедра, локтя и таза, а также скелетную травму.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Киеве мужчина напал на медиков ветеринарной клиники. Он зашел в клинику под предлогом того, что ему нужно спрятаться от преследователей, а потом набросился на врачей.