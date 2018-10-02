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В Ривне автобус с верующими забросали камнями - росСМИ

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В Ривне неизвестные якобы забросали камнями автобус, в котором ехали прихожане УПЦ.

Как утверждает ресурс с пророссийской риторикой "союз православных журналистов", инцидент произошел ночью 2 октября в Свято-Георгиевском подворье. Однако не уточняется, идет речь о Киевском патриархате или о Московском.

"В Ровно четверо радикалов в балаклавах забросали камнями автобус с прихожанами УПЦ, которые ехали в Киев на молитвенное стояние в защиту канонического православия. В автобусе находились также женщины и дети", - написано в сообщении.

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По словам источника, "мужчины из числа паломников пытались задержать одного из нападавших, однако тот применил слезоточивый газ и сумел убежать".

Более того, ресурс утверждает, что на место ЧП якобы были вызваны правоохранители, которые "зафиксировали правонарушение и опросили очевидцев". Однако на сайте областной полиции никакой информации об инциденте нет.

Отметим, данную новость активно начали тиражировать российские СМИ.

В Ривне автобус с верующими забросали камнями - росСМИ
В Ривне автобус с верующими забросали камнями - росСМИ
В Ривне автобус с верующими забросали камнями - росСМИ
В Ривне автобус с верующими забросали камнями - росСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пошла на радикальные меры из-за автокефалии Украины.

Место
УкраинаРивне
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Kievskiy Oleg
Kievskiy Oleg
рагули жидобандеровские.
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