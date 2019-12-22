"Перебросили оружие в Украину": в РФ заявили о подготовке США к вторжению

Российские пропагандисты заявили, что США перебросили в Украину крупную партию оружия, якобы отрабатывая создание "мощных ударных группировок у границ с Россией".

Такое сообщение появилось на Telegram-канале "Сварщики", который активно используется силовиками РФ. Вооружения якобы были направлены в Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный на Яворовском военном полигоне ВСУ во Львовской области.

По утверждению пропагандистов, американцы направили в страну более 1500 автоматических винтовок и пулеметов, около тысячи автоматических станковых и ручных гранатометов, около 150 ПРК, около 200 снайперских винтовок, 56 минометов, 64 беспилотника, а также большое количество пистолетов, гранат, прицелов, приборов наблюдения, средств связи и прочего.

Иллюстрация vchasnoua.com

"Все вышеперечисленное не является "гуманитаркой" от Госдепартамента для украинской армии, а принадлежит 278-му бронекавалерийскому полку США, поэтому руководство Украины не спешит делать из этого показуху, как это было в истории с "Джавелинами", – заявляется в сообщении.

Россияне добавили, что американские военные (до 250-300 человек) якобы постоянно находятся на Яворовском полигоне как инструкторы.

Кроме того, пропагандисты сравнили переброску вооружений в Украину с операцией США в Кувейте, заявив, что американцы могут готовить вторжение.

"Регулярно проводящиеся и постоянно увеличивающиеся учения НАТО с нескрываемой антироссийской направленностью, в том числе и на территории Украины, явно свидетельствуют об агрессивных намерениях Альянса", – утверждают авторы Telegram-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

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