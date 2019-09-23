В Польше задержали жену украинского топ-чиновника: названа причина

22 сентября польские таможенники задержали жену высокопоставленного чиновника Нацполиции Украины и еще двух украинце и одного гражданина Хорватии.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Павел Верещагин. Задержание произошло на автопереходе "Хребенне – Рава-Русская". Причина – недекларирование 650 тысяч евро.

"Они ехали из Украины в Польшу на "Мерседес" г. р. КА0007ВХ. Причина задержания – недекларирование 650 тысяч евро", – написал Верещагин.

В Польше задержали троих украинцев ukrinform.ru

Новости В Польше задержали украинцев за угрозы в убийстве

Он отметил, что по полученной информации с украинской стороны, пересечение границы (коридор) обеспечивалось представителями Пограничной службы Украины.

Сейчас украинцы до сих пор в статусе задержанных на польской границе. Официальной информации пока нет.

Как писал OBOZREVATEL, в Варшаве (Польша) в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря задержали шесть лиц, в числе которых двое граждан Украины, представившихся сотрудниками спецслужб.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся