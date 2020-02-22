В Польше поймали украинца с тысячей таблеток для потенции

В Польше арестовали 27-летнего украинца, который пытался незаконно вывезти на территорию Европейского Союза тысячу таблеток для мужской потенции под названием "Золотой конек".

Как сообщает "Сегодня" со ссылкой на подразделение польской налоговой службы в Люблине, мужчина вез таблетки для потенции через пункт пропуска в Дорогуске.

Сообщается, что упаковка препарата обещала "неограниченные возможности любовной страсти". При этом, украинец попытался заверить таможенников, что приобрел таблетки для потенции по просьбе своей знакомой.

Препарат "Золотой конек" ubelskie.kas.gov.pl

В материале отмечается, что товар у мужчины изъяли, поскольку его перемещение через границу запрещено. Средство содержит экстракт морского конька – это вид небольших морских лучеперых рыб семейства игловых, который находится на грани исчезновения и охраняется Вашингтонской конвенцией CITES.

Также стало известно, что 800 аналогичных таблеток для потенции через пункт пропуска в Зосине пыталась вывезти из Украины и 55-летняя гражданка Польши. Женщина уверяла, что они предназначены для собственных нужд. Товар у нее также изъяли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские правоохранители разоблачили контрабандную схему поставки сигарет с оккупированного Донбасса. В ней были задействованы бойцы ВСУ.

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