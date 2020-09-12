Пьяный пассажир поезда Ужгород-Одесса устроил "разборки" и разбил окно. Видео 18+

Пьяный пассажир поезда №107/108 Ужгород-Одесса устроил конфликт и порезал свою руку, разбив окно в тамбуре.

Инцидент произошел 10 сентября, сообщается на сайте "Укрзалізниці". В компании подчеркнули, что проводят детальное служебное расследование случившегося (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что мужчина, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, начал выяснять отношения с другими людьми, ехавшими в поезде. На станции Воловец мужчину сняли с поезда и передали медикам.

Как сообщила "Думская" со ссылкой на очевидцев, мужчина повредил руку и залил своей кровью тамбур вагона.

В УЗ подчеркнули, что проведут медицинский осмотр всех работников поездной бригады на состояние алкогольного опьянения в сертифицированном заведении Министерства здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вблизи станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения со стрельбой остановили поезд, чтобы снять это на видео.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал