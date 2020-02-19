В поезде "Укрзалізниці" на пенсионерку рухнула полка с 80-килограммовым пассажиром: у женщины перелом позвоночника

В поезде "Киев - Бердянск" на женщину упала верхняя полка с 80-килограммовым пассажиром. В результате 60-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы позвоночника и попала в больницу.

Наталья Манько 13 февраля возвращалась домой ночным поездом, когда через полтора часа движения произошел несчастный случай, пишет Районка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Парень говорил, что не будет пить ни чай, ничего. Полез на вторую полку. Поезд еще стоял. Я покушала, все уже легли спать. Ну и я думаю. Сняла сапоги и давай ставить их вниз. Только наклонилась и тут полка раскладывается, а этот мальчик по ней на меня сверху. Она мне по спине и все, сразу же вызвали скорую", – рассказала пострадавшая.

После удара тяжелой конструкцией Наталья получила перелом грудного позвоночника, протрузию и гематомы. Она не может двигаться и находится на лечении в больницу. Женщину ждет длительное и дорогостоящее лечение. Альтернативой этому является операция, на которую у нее пока нет денег.

Пострадавшая женщина Районка

"В "Укрзалізниці" мне дали акт, начальник поездка сказал обращаться в страховую компанию. Я собрала уже все документы. Осталось только заключение из больницы. Сколько времени займет рассмотрение дела в суде - неизвестно", – отметила Наталья.

Женщина пожаловалась на критическое состояние вагонов данного поезда и предупредила пассажиров об опасности во время путешествия "Укрзалізницей". Прежде чем лечь на верхнюю полку, она посоветовала самим проверять ее на прочность, чтобы обезопасить себя от травм.

Как писал OBOZREVATEL ранее, "Укрзалізниця" попала под шквал критики из-за несоответствующего состояния поездов "Интерсити", которое доставляет неудобства пассажирам или даже подвергает их опасности.

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