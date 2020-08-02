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В ООС заявили о срыве террористами режима прекращения огня на Донбассе

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
3,0 т.
За неделю террористы 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ

За неделю террористы 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ. 112 Украина

В течение уходящей недели, с 27 июля по 2 августа, на Донбассе было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщил штаб Операции Объединенных Сил на странице в Facebook. С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава ВСУ нет.

Все обстрелы носили провокационный характер и имели единую цель – открытие украинскими воинами ответного огня, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в срыве договоренностей, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы.

Факты вооруженной провокации были зафиксированы как в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", так и "Север". Выстрелы в разные дни недели раздавались вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески. Враг в основном применял стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегал и к провокациям, используя гранатометы.

"Понимая настоящие коварные намерения противника, украинские воины в течение недели на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было. Сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в штабе.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые добросовестно выполняют свои задачи по назначению, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

В течение недели было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов позиций ВСУ

В течение недели было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов позиций ВСУ (Facebook Операция Объединенных сил)

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет (Facebook Операция Объединенных сил)

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации 1 августа трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате действий врага ранения получили двое украинских воинов.

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  2. Расследования