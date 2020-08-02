В ООС заявили о срыве террористами режима прекращения огня на Донбассе

За неделю террористы 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ. 112 Украина

В течение уходящей недели, с 27 июля по 2 августа, на Донбассе было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщил штаб Операции Объединенных Сил на странице в Facebook. С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава ВСУ нет.

Все обстрелы носили провокационный характер и имели единую цель – открытие украинскими воинами ответного огня, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в срыве договоренностей, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы.

Факты вооруженной провокации были зафиксированы как в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", так и "Север". Выстрелы в разные дни недели раздавались вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески. Враг в основном применял стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегал и к провокациям, используя гранатометы.

"Понимая настоящие коварные намерения противника, украинские воины в течение недели на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было. Сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в штабе.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые добросовестно выполняют свои задачи по назначению, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

В течение недели было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов позиций ВСУ (Facebook Операция Объединенных сил)

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет (Facebook Операция Объединенных сил)

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации 1 августа трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате действий врага ранения получили двое украинских воинов.