В ООС раскрыли подробности расстрела эвакуационной группы: первым огонь на себя принял сержант. Видео

Во время эвакуации на Донбассе погиб военный медик. Кадр видео "Настоящее время".

Группа, которая должна была эвакуировать погибшего воина, не хватило 15-ти метров, чтобы добраться до его тела.

Об этом на брифинге 14 июля заявили командир 35-й отдельной бригады морской пехоты полковник Николай Палас и руководитель украинской стороны СЦКК Николай Левицкий. Первым вражеский огонь на себя принял сержант разведроты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Палас уточнил, что в группу по эвакуации входили двое представителей СЦКК, группа разминирования, группа сопровождения и военный медик. Все они были одеты в белые каски и жилеты.

"Первым шел сержант разведроты, он принял на себя огневой удар и получил ранение. Затем группа отошла назад и перегруппировалась", – отметил он.

По словам командира, офицер разведки и военный медик отправились на помощь раненому, который пытался ползти в их сторону. В это время террористы открыли огонь, в том числе из гранатометов, в результате чего погиб медик, а офицер получил контузию. Последнего эвакуировали офицеры инженерно-саперной группы, затем они получили команду отступить.

Сейчас ведутся переговоры с ОБСЕ, украинская сторона пытается выяснить, почему не было соблюдения режима тишины.

"Вышли на связь, написали письмо СММ, почему так произошло. Пока конкретного ответа нет", – уточнил Левицкий.

(Видео – штаб ООС в Facebook)

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