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24 сентября • обновлено в 15:45
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Изнасиловал и перерезал горло: на Донетчине жестоко убили девочку

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В понедельник, 23 сентября, в оккупированном Харцызске (Донецкая область) обнаружили тело 13-летней девочки со следами насильственной смерти.

Труп нашли спасатели после тушения пожара, написала пресс-служба так называемого МВД "ДНР".

На погибшей были множественные колото-резаные ранения тела и шеи.

В оккупированном Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку

В оккупированном Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку

Личности вероятных подозреваемых в убийстве уже установили, будут проводиться мероприятия по задержанию злоумышленников.

По факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного "ст. 106 УК ДНР (убийство)".

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Как написал "Остров", пожарные ликвидировали возгорание на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Шалимова.

Издание со ссылкой на слова пользователей соцсетей написало, что убийца якобы изнасиловал девочку, перерезал ей горло, а потом, заметая следы, совершил поджог.

"Девyшка якобы с кем-то списалась через социальные сети в отсутствие родителей и пригласила неизвестного в гости", – отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел на Житомирщине родители убили свою маленькую дочь, которую отвоевали у приемных матери и отца.

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Место
Украина Донецк
Тег
убийство
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
4 марта 2014 год. Цитата "великого" Ху@ла
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это асвабадитель с расеи. Только эти животные с женщинами и детьми "ваюют" - как и завещал их фюрер путЕн! Цитата этого воШьдя кацaпского скота - "Мы поставим перед нашими войсками женщин и детей. И посмотрим, как ВСУ будут стрелять!"
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70rus xxx
70rus xxx
А на неоккупированых подобное не происходит?
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Борисс Робот
Борисс Робот
70rus xxx, а ты что виноват...??? ну родился ты немного некондиционным... но ведь за это не наказывают...
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70rus xxx
70rus xxx
Кацaп Кацaпыч, Может,простишь меня,а?
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