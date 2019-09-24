Изнасиловал и перерезал горло: на Донетчине жестоко убили девочку

В понедельник, 23 сентября, в оккупированном Харцызске (Донецкая область) обнаружили тело 13-летней девочки со следами насильственной смерти.

Труп нашли спасатели после тушения пожара, написала пресс-служба так называемого МВД "ДНР".

На погибшей были множественные колото-резаные ранения тела и шеи.

В оккупированном Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку

Личности вероятных подозреваемых в убийстве уже установили, будут проводиться мероприятия по задержанию злоумышленников.

По факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного "ст. 106 УК ДНР (убийство)".

Как написал "Остров", пожарные ликвидировали возгорание на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Шалимова.

Издание со ссылкой на слова пользователей соцсетей написало, что убийца якобы изнасиловал девочку, перерезал ей горло, а потом, заметая следы, совершил поджог.

"Девyшка якобы с кем-то списалась через социальные сети в отсутствие родителей и пригласила неизвестного в гости", – отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел на Житомирщине родители убили свою маленькую дочь, которую отвоевали у приемных матери и отца.

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