Токсичная вода отравляет огороды и топит дома: на Донбассе разворачивается катастрофа

На оккупированных территориях Донбасса – новая беда. Подземные воды затопленных шахт начали выходить на поверхность.

По словам местных жителей, уже давно в подвалах их домов также стоит вода, а весной она заливает их огороды. В результате земля становится более жесткой, а урожай все хуже.

В министерстве по вопросам оккупированных территорий предупреждают, что на поверхность также может попасть и вода с радионуклидами в районе Енакиево. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Затапливает подвалы домов и огороды

Одна из местных жительниц Донецка Анна Владимировна рассказала, что в последнее время вода начала сильно затапливать подвалы.

"В нашем многоквартирном доме уже с весны стоит вода. Иногда приезжают и откачивают ее, но через некоторое время она снова набирается. От нее сильно воняет, но кому тут жаловаться", – сетует в беседе с OBOZREVATEL пенсионерка.

Донецк УНИАН

Другие горожане также отмечают, что даже в подвалах частных домов накапливается вода.

"Мы знаем, что это из-за шахт. У меня в подвале воды по колено. С сыном ее выгребаем, но она потом снова набирается. Там уже все гниет, хранить продукты негде", – жалуется пенсионер Виктор Павлович.

Владельцы частных домов в Донецке говорят, что нынешней весной вместе с таянием снега поднялись и грунтовые воды, в которых много солей, и залили их огороды.

"У меня земля на огороде этим летом стала жесткой. Это все из-за того, что с водой из шахт поднимается много солей. Урожай становится с каждым годом все хуже и хуже", – говорит житель Донецкой области Валентин Макарович.

Затопленные огороды

А на днях в Донецке затопило неработающий торговый центр "Северный", а также подземный паркинг жилищно-торгового центра "Киевский". Местное так называемое МЧС срочно откачивало оттуда воду. Уровень подъема достигал 1,2 м.

Затоплен первый этаж ТЦ "Северный" ВК

"МЧС" откачивает воду ВК

"МЧС" откачивает воду ВК

Правда, как выяснилось, затопленным этот центр стоял уже давно. По крайней мере, еще 8 июля местный блогер под ником "Дневник Толстяка" снял видео о потопе. И только 15 июля службы "ДНР" приступили к его ликвидации.

Откачку воды прекратили

Как рассказал OBOZREVATEL заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, сейчас на неподконтрольном Донбассе большинство шахт не работает. И везде отключена система откачки подземных вод. В результате большинство из них просто затапливается.

"До войны, если шахта в Донецкой области закрывалась, то оттуда люди полностью не уходили. Там оставались работники, которые обеспечивали откачку подземных вод. А после того, как территория была оккупирована, все эти подразделения были ликвидированы и шахты начало затапливать. Сейчас там не работает более 30 шахт", – говорит Грымчак.

Линия разграничения

Мониторинговая группа ОБСЕ также в своем отчете подтверждает, что откачка воды с шахт не работает практически на всей территории от Горловки до Енакиево, в районе Первомайска, частично в Донецке, Макеевке, Торецке. Более 35 шахт затапливается или уже затоплены, они не подлежат дальнейшей эксплуатации.

"Особую опасность представляют шахты, которые используются как хранилища отходов. Это шахты "Александр-Запад", "Углегорская", "имени Калинина" в Донецкой области", – отмечают в ОБСЕ.

Шахта им. Калинина

Сначала на поверхность выходил метан

По словам Грымчака, на Донбассе многие шахты соединены между собой под землей.

"Это ведет к тому, что если затапливает одну шахту, то затапливает и другую. В результате на подконтрольной территории шахты работают и откачивают воду, а на оккупированной – нет. Поэтому вода там поднимается и затапливает наши горизонты", – поясняет Грымчак.

Из-за этого в прошлом году Кабмину даже пришлось дополнительно выделить деньги на откачку воды, чтобы не пострадали шахты на мирной территории.

Более того, первые признаки того, что отравленные воды из шахт грозят катастрофой, появились еще два года назад.

"В подвалах жилых домов и сооружений на той территории начал скапливаться взрывоопасный газ – метан, который вода выталкивает на поверхность. Тогда там происходили даже взрывы. Теперь вода вышла на поверхность", – отмечает замминистра.

Вода смертельна для сельского хозяйства

Опасность такой воды в том, что проходя сотни метров через породы земли, она накапливает в себе минералы. И для сельского хозяйства, растений она смертельна, поскольку слишком минерализирована.

Также в Енакиево есть шахта "Юнком". В 1979 году в ней проводили эксперимент, и глубоко под землей произвели ядерный взрыв. Таким образом, надеялись бороться с метаном – как бы выбить его из земли. Но эксперимент был не самым удачным. В результате под землей образовалась такая капсула, пустота с оплавленными стенками. Радиационные вещества оттуда попадают в воду, которая может выйти на поверхность.

"В последнее время люди здесь стали чаще болеть. Не знаю, из-за шахты это или нет, но многие грешат именно на нее. На всякий случай мы решили не использовать воду из-под крана. Покупаем баклажки. Но все равно очень тревожно. Сейчас поговаривают, что могут восстановить откачку на "Юнкоме". Явно неспроста", – рассказал OBOZREVATEL житель Енакиево Евгений Петрович.

"Юнком" novosti.in.ua

"Мы на Минской подгруппе ставили этот вопрос. Потому что на ликвидацию последствий на "Юнкоме" нужно примерно 10 млн долларов. У оккупационных властей таких денег нет, да они ничего и не решают. Мы говорили, что эти воды попадут, в том числе и в Дон. Но пророссийские представители заверили, мол, их ученые говорят, что все это безопасно. Какие там ученые, мы так и не знаем. Поэтому откачку воды с "Юнкома" также остановили", – говорит Грымчак.

Высохший пруд в районе "Юнкома" news.dn.ua

Высохший пруд в районе Юнкома news.dn.ua

Также в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий отмечают, что в некоторых районах Донбасса грунт уже просел на 15-20 см. Что ведет к разрывам коммуникаций – рвутся инженерные системы поставки воды, тепла, электроэнергии.

Что касается провалов зданий, то в ведомстве успокаивают – массово такого явления не будет. Но возможны локальные чрезвычайные ситуации, если вода начнет вымывать пустоты.

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