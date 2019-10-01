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1 октября • обновлено в 14:38
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В Одесской области отец жестоко избил 8-летнего сына

1.4т Читать материал на украинском

В городе Измаил Одесской области отец избил своего 8-летнего сына из-за того, что мальчик отказался есть.

За помощью к правоохранителям обратилась мать пострадавшего ребенка, сообщила пресс-служба Измаильского отдела полиции в Одесской области.

Она рассказала, что оставила сына дома с мужем, а когда вернулась, увидела на лице мальчика синяки. Напуганный ребенок рассказал, что отец разозлился на него из-за отказа ужинать и несколько раз ударил рукой по лицу. Женщина, волнуясь, что инцидент может повториться, сообщила о случае в полицию.

В Одесской области отец жестоко избил своего 8-летнего сына. Иллюстрация

В Одесской области отец жестоко избил своего 8-летнего сына. Иллюстрация

Правоохранители опросили мужчину. Такой поступок он пытался оправдать принятым накануне алкоголем.

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В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Одесса
Тег
ребенок
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