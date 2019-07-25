В Одессе задержали экс-главу полиции области: все подробности

В Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника облуправления полиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина.

Также детективы НАБУ задержали и бывшего заместителя Головина полковника Константина Гейко, пишет "Думская".

Сообщается, что экс-полицейских подозревают по 191-й и 364-й статьям УК Украины – "растрата имущества" и "злоупотребление властью или служебным положением".

Отмечается, что сегодня, 25 июля, Головину и Гейко должны избрать меру пресечения.

Дмитрий Головин

Константин Гейко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Представители НАБУ пришли с обысками в офис "Богдан Моторс" на Рыбальском полуострове в Киеве.

Ранее детективы НАБУ пришли с обысками в помещения ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в том числе в клуб "5 элемент".

Также сотрудники Бюро пришли с обысками в инвестиционную компанию "Инвестиционный Капитал Украина".

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