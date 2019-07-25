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В Одессе задержали экс-главу полиции области: все подробности

8.9т Читать материал на украинском

В Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника облуправления полиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина.

Также детективы НАБУ задержали и бывшего заместителя Головина полковника Константина Гейко, пишет "Думская".

Сообщается, что экс-полицейских подозревают по 191-й и 364-й статьям УК Украины – "растрата имущества" и "злоупотребление властью или служебным положением".

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Отмечается, что сегодня, 25 июля, Головину и Гейко должны избрать меру пресечения.

Дмитрий Головин

Дмитрий Головин

Константин Гейко

Константин Гейко

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Место
Украина Одесса
Теги
НАБУ полиция
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Чан Джеки
Чан Джеки
А ГДЕ ЧМО ЮРА ЛУЦЕНКО.ОН БЫ ЗА БАБЛО ИХ СРАЗУ ОТПУСТИЛ ЖИДОК ВОНЮЧИЙ.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Приятно слышать - только бы довели бы дело до конца
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Nelson Connie
Nelson Connie
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