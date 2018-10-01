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В Одессе задержали 25 вооруженных титушек

1.8тЧитать материал на украинском

В Одессе в одном из хостелов Суворовского района полиция задержала 25 вооруженных мужчин. Следствие установило, что все они прибыли из Киева.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, о нескольких десятках подозрительных постояльцев правоохранителям рассказали местные жители (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мужчины оказались приезжими, а обнаруженное у них оружие — зарегистрированным в установленном законом порядке", — пояснили в пресс-службе.

В Одессе задержали 25 вооруженных титушек

Facebook Руслан Форостяк

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Советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк также сообщил, что всех задержанных вернули в столицу.

"Группу титушек, которая приехала "работать" в Одессу, вернули назад домой. Их доставили в управление полиции, где провели профилактическую работу", — пояснил Форостяк.

В Одессе задержали 25 вооруженных титушек

Facebook Руслан Форостяк

Несмотря на легальность оружия, полиция Одесщины передала в Киев данные о нарушении правил оборота, хранения и использования оружия с просьбой аннулировать разрешения.

В Одессе задержали 25 вооруженных титушек

Как писал OBOZREVATEL, 22 сентября в Киеве задержали титушек в балаклавах и с гранатами. Они противостояли участникам акции против застройки на Осокорках.

Место
УкраинаОдесса
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