В Одессе велосипедист снес на ходу ребенка с инвалидностью и сбежал: фото с места ЧП

Во вторник, 17 сентября, в Одессе велосипедист сбил ребенка-инвалида и попытался сбежать.

О вопиющем случае пишет местное издание "Таймер" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что инцидент произошел на 2-ой станции Большого Фонтана около супермаркета "Копейка". Отец вел двух детей-инвалидов по зрению по специальному пандусу и внезапно на одну из девочек наехали велосипедом.

В Одессе велосипедист снес на ходу ребенка-инвалида Таймер

В Одессе велосипедист снес на ходу ребенка-инвалида Таймер

В Одессе велосипедист снес на ходу ребенка-инвалида Таймер

При этом, отмечается, что виновник ЧП вероятно был в состоянии алкогольного опьянения, поскольку не мог выразить свои мысли. Отец незамедлительно вызвал полицию и скорую помощь.

Злоумышленник, услышав это, попытался скрыться в соседнем здании, где работал. Полиция нашла и допросила мужчину. Он заверил, что едва коснулся ребенка.

Однако обеих девочек доставили в больницу. У той, на которую совершили наезд, диагностировали тяжелые ушибы.

Как сообщил один из очевидцев на странице "Черный список Одесса" в Facebook, полиция якобы проигнорировала случившееся и отправила по вызову патрульных, которые не смогли зафиксировать правонарушение.

При этом, автор поста заверил, что наезд на ребенка якобы был совершен умышленно, а предполагаемый организатор заплатил полиции и врачам за сокрытие преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве врач-травматолог ударил 7-летнего ребенка-инвалида по лицу.

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