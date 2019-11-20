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20 ноября • обновлено в 17:53
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В Одессе у райотдела сожгли авто полицейского

1.2т
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В Одессе на улице Филатова возле Киевского райотдела подожгли автомобиль, который официально принадлежал матери полицейского, но ездил на нем именно он.

Возле сгоревшей машины нашли пластиковую бутылку с остатками горючей смеси. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления Национальной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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В свою очередь, издание dumskaya.net сообщает, что сожжённым автомобилем SsangYong Korando 2013 года пользовался начальник следствия Киевского районного отдела полиции Николай Древов, занявший эту должность полтора месяца назад.

В Одессе сожгли авто полицейского (иллюстративное фото)

В Одессе сожгли авто полицейского (иллюстративное фото)

24 канал

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, начальник патрульной полиции Одесской области Юрий Рыбак, который занимал эту должность более двух лет, покинул свой пост. Его перевели на работу в Киев. Как заверил сам Рыбак, его перевод в столицу не связан с какими-либо скандалами.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы полиция авто
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Веселуха ... А может что-то посерьёзней?
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