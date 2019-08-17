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В Одессе произошел второй за сутки масштабный пожар: детали ЧП

1.6т Читать материал на украинском

В Одессе в субботу, 17 августа, вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки.

Это произошло на 8 этаже 9-ти этажного жилого дома по проспекту Небесной сотни, сообщает пресс-служба областного управления ГосЧС на странице в Facebook.

Погибших и пострадавших при инциденте нет. Как установили спасатели, очагом возгорания стали 3 газовых баллона. Огонь перебросился на 7 и 9 этажи.

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Иллюстрация. Пожар

Иллюстрация. Пожар

Соцсети

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

odessa.online

Уточняется, что об инциденте спасателям сообщили в 15:07, в 15:15 они прибыли на место вызова. В 15:40 пожар был локализован и в 15:47 – ликвидирован.

"Во время тушения пожара эвакуировано 5 человек. Причина пожара, ущерб и владельцы квартир – устанавливаются. От ГосЧС привлекалось 7 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава", – подытожили в пресс-службе.

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Место
Украина Одесса
Теги
пожар ГосЧС
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