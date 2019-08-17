В Одессе произошел второй за сутки масштабный пожар: детали ЧП

В Одессе в субботу, 17 августа, вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки.

Это произошло на 8 этаже 9-ти этажного жилого дома по проспекту Небесной сотни, сообщает пресс-служба областного управления ГосЧС на странице в Facebook.

Погибших и пострадавших при инциденте нет. Как установили спасатели, очагом возгорания стали 3 газовых баллона. Огонь перебросился на 7 и 9 этажи.

Иллюстрация. Пожар Соцсети

Фото с места ЧП odessa.online

Уточняется, что об инциденте спасателям сообщили в 15:07, в 15:15 они прибыли на место вызова. В 15:40 пожар был локализован и в 15:47 – ликвидирован.

"Во время тушения пожара эвакуировано 5 человек. Причина пожара, ущерб и владельцы квартир – устанавливаются. От ГосЧС привлекалось 7 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава", – подытожили в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL:

В Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.

На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий случившегося полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в заведении проводилась проверка в рамках шоу "Ревизор", во время которой в отеле нашли множество нарушений.

Руководство не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.

Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.

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