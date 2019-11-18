На глазах пассажиров: в Одессе посреди рейса подрались два водителя маршруток. Фото

Водители двух одесских маршруток №232 устроили конфликт на глазах у изумленных пассажиров прямо во время рейса.

Происшествие случилось на улице Святослава Рихтера днем 17 ноября. Об этом сообщает издание "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"То ли оранжевая маршрутка порезала белую, то ли у них до этого была неприязнь, никто так и не понял, но в итоге водитель белой заблокировал движение, остановившись перед другой маршруткой. Затем он вышел, открыл двери, они потолкались, потом он забрал у своего коллеги ключи и выбросил их на крышу его автобуса", — рассказал свидетель происшествия.

После этого агрессивный водитель сел в свою маршрутку и уехал, а его оппонент остался думать, как достать ключи с крыши автобуса.

В Одессе произошел конфликт между водителями маршруток Думская

В Одессе произошел конфликт между водителями маршруток Думская

В Одессе произошел конфликт между водителями маршруток Думская

В итоге часть пассажиров решила продолжить путь пешком, другие дождались, пока водитель решит проблему с ключами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе водитель выбросил из маршрутки пассажира без сознания. Как оказалось, он потерял сознание от того, что перебрал с алкоголем.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram