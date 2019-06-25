В Одессе пытались захватить храм: ПЦУ заявила о связи с политсилой

В Одессе в ночь на 25 июня группа людей, которые называли себя прихожанами храма Рождества Христов, попыталась захватить церковь и Епархиальное управление Одесской епархии.

Руководил попытками захвата запрещенный к служению священник Виталий Сеник, он называет себя клириком Киевского Патриархата, сообщила пресс-служба Одесской епархии ПЦУ в Facebook.

"В дополнение к информации: старший сын священника Сеника — местный депутат от "Оппоблоку" и помощник депутата парламента от той же партии Скорика. Интересное соцветия "борцов за настоящую украинскую церковь", — добавил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook.

В Одессе попытались захватить церковь Скриншот

В Одессе попытались захватить церковь Скриншот

В Одессе попытались захватить церковь Скриншот

В Одессе попытались захватить церковь Скриншот

Также отмечается, что благодаря полиции, священникам Одесской епархии ПЦУ и неравнодушным верующим, противозаконным действиям удалось помешать, однако противостояние продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня Православная церковь Украины лишила Почетного патриарха Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.

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