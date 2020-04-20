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20 апреля • обновлено в 17:21
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В поселке под Донецком на Пасху произошла массовая драка

4.1т
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В поселке Новотроицкое Донецкой области в воскресенье, 19 апреля, на праздник Пасхи произошла массовая драка с участием около сотни человек.

По сигналу "Тревога" был поднят весь личный состав Волновахского отдела полиции. На место происшествия выезжал спецназ, сообщила пресс-служба областного ГУ правоохранителей.

Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия. Полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.

Иллюстрация

Иллюстрация

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Массовая бойня, по предварительным данным, начались с конфликта между несколькими местными жителями из-за личной неприязни.

По факту происшествия возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Фото с места массовой драки

Фото с места массовой драки

police.dn.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве водитель такси жестоко избил пассажира, который якобы отказался оплатить поездку.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Донецка и Донецкой области Криминал
Место
Украина Донецк
Теги
фотографии Национальная полиция Украины Драка стрельба
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