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В Николаеве "скорая" сбила школьницу и скрылась: фото и видео с места ДТП

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Во вторник, 18 июня, на пересечении Херсонского шоссе и ул. Свиридова в Николаеве автомобиль частной скорой помощи сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся.

Полицейским удалось догнать нарушителя, сообщают "Новости-N". "Скорая" выезжала с ул. Свиридова на Херсонское шоссе, направо, в направлении улицы Космонавтов. В этот момент Херсонское шоссе по пешеходному переходу переходила мама с двумя детьми. Автомобиль "скорой" сбил старшую девочку. После наезда водитель не остановился и поехал дальше. По счастливой случайности мимо проезжал автомобиль роты спецподразделения полиции", – рассказал очевидец. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что на место аварии вызвали "скорую", которая отвезла пострадавшую в областную детскую больницу.

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В Николаеве "скорая" сбила школьницу и скрылась: фото и видео с места ДТП

По предварительным данным, у девочки травмирована нога.

В Николаеве "скорая" сбила школьницу и скрылась: фото и видео с места ДТП
В Николаеве "скорая" сбила школьницу и скрылась: фото и видео с места ДТП
В Николаеве "скорая" сбила школьницу и скрылась: фото и видео с места ДТП
В Николаеве "скорая" сбила школьницу и скрылась: фото и видео с места ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области ночью 18 июня произошла авария с пассажирским автобусом и грузовиком. В результате ДТП погиб один человек, еще трое травмировались.

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Место
УкраинаНиколаев
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