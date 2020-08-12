В Николаеве пассажир избил водителя автобуса: за мужчину никто не заступился

В Николаеве пассажир с кулаками набросился на водителя автобуса прямо во время движения из-за того, что тот проехал нужную ему остановку.

Мужчину с разбитым лицом отправили в больницу, ему наложили швы. Об инциденте, который произошел 10 августа на маршруте №51, сообщило местное издание "Преступности. НЕТ", ссылаясь на слова дочери потерпевшего.

В частности, она утверждает, что во время конфликта никто из пассажиров не вступился за ее отца и даже отказался давать показания. В то же время многие требовали вернуть деньги за проезд, ведь после побоев водитель дальше ехать не смог.

"Только один парень остался дать показания. Однако все требовали вернуть деньги за проезд! А дальше наша полиция даже не вызвала скорую помощь, только дала указания, куда, на какую экспертизу ехать", – возмутилась девушка.

По ее словам, отцу с разбитым лицом и залитыми кровью глазами пришлось самому ехать в полицейский участок, после – на проверку содержания алкоголя в крови, и только потом – в больницу скорой помощи.

Избитый пассажиром водитель (news.pn)

Директор КП "Николаевпастранс", которому принадлежит маршрут, Алексей Ушаков заверил, что водитель имел право не останавливаться. Мол, все места для сидения в автобусе были заняты, а стоячих пассажиров не берут, согласно условиям карантина. Остановки делались только по требованию.

"После остановки "Автовокзал" к водителю подошел один из пассажиров и спросил, почему тот не остановился. На что он ответил, что никто не просил сделать остановку на "Автовокзале". После этого мужчина ударил водителя", – говорится в сообщении.

Руководство предприятия написало об инциденте заявление в полицию Николаевщины. Там предварительно дело квалифицировали по статье "Легкие телесные повреждения".

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