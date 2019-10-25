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26 октября • обновлено в 02:02
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В Николаеве девушка-полицейская перевернула микроавтобус: фото и видео жуткого ДТП

1.1т Читать материал на украинском

В Николаеве произошло ДТП с автомобилем патрульной полиции Toyota Prius и микроавтобусом Mercedes.

Как передают Novosti-n.org, авария возникла вечером в пятницу, 25 октября, на пересечении улиц Пушкинской и Никольской.

Toyota врезалась в правый бок Mercedes при пересечении перекрестка. От удара микроавтобус перевернулся.

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Девушка, ехавшая за рулем патрульного авто, получила травмы и была доставлена в больницу. Подробности о ее состоянии неизвестны.

Виновник ДТП пока что также не установлен. Водитель микроавтобуса утверждает, что ехал на зеленый свет. С девушкой пока что не говорили.

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

novosti-n.org

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

novosti-n.org

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

novosti-n.org

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

novosti-n.org

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

novosti-n.org

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

novosti-n.org

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

novosti-n.org

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

novosti-n.org

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Днепре произошло смертельное ДТП с сотрудником полиции. Также еще четверых человек госпитализировали.

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Место
Украина Николаев
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