В Николаеве девушка-полицейская перевернула микроавтобус: фото и видео жуткого ДТП

В Николаеве произошло ДТП с автомобилем патрульной полиции Toyota Prius и микроавтобусом Mercedes.
Как передают Novosti-n.org, авария возникла вечером в пятницу, 25 октября, на пересечении улиц Пушкинской и Никольской.
Toyota врезалась в правый бок Mercedes при пересечении перекрестка. От удара микроавтобус перевернулся.
Девушка, ехавшая за рулем патрульного авто, получила травмы и была доставлена в больницу. Подробности о ее состоянии неизвестны.
Виновник ДТП пока что также не установлен. Водитель микроавтобуса утверждает, что ехал на зеленый свет. С девушкой пока что не говорили.
ДТП в Николаеве
novosti-n.org
ДТП в Николаеве
novosti-n.org
ДТП в Николаеве
novosti-n.org
ДТП в Николаеве
novosti-n.org
ДТП в Николаеве
novosti-n.org
ДТП в Николаеве
novosti-n.org
ДТП в Николаеве
novosti-n.org
ДТП в Николаеве
novosti-n.org
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Днепре произошло смертельное ДТП с сотрудником полиции. Также еще четверых человек госпитализировали.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!