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В Николаеве автобус с детьми врезался в грузовик

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В Николаеве микроавтобус Mercedes Sprinter с пассажирами столкнулся с грузовиком Scania.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

ДТП произошло 4 октября на ул. Троицкая. По данным полиции, бус въехал в многотонник, припаркованный на краю дороги.

"Восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых четверо несовершеннолетних в возрасте 12 - 16 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе полиции.

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В Николаеве автобус с детьми врезался в грузовик

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В Николаеве автобус с детьми врезался в грузовик
В Николаеве автобус с детьми врезался в грузовик

Ранее сообщалось, что в Киеве насмерть разбился полицейский. Такси с правоохранителем на "встречке" столкнулось с грузовиком.

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Темы
Война на дорогахКриминал
Место
УкраинаНиколаев
Объекты
ДТПавтокриминалНациональная полиция Украины
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