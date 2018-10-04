В Николаеве автобус с детьми врезался в грузовик

В Николаеве микроавтобус Mercedes Sprinter с пассажирами столкнулся с грузовиком Scania.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

ДТП произошло 4 октября на ул. Троицкая. По данным полиции, бус въехал в многотонник, припаркованный на краю дороги.

"Восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых четверо несовершеннолетних в возрасте 12 - 16 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе полиции.

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция предусматривает ограничение свободы до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве насмерть разбился полицейский. Такси с правоохранителем на "встречке" столкнулось с грузовиком.