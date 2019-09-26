Национальное антикоррупционное бюро Украины не имеет никакого отношения к прослушке, которую нашли у директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Такое заявление сделал директор НАБУ Артем Сытник в четверг, 26 сентября, в Киеве, написал "Интерфакс-Украина".

"Это не мы", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, имеют ли отношение детективы НАБУ к установке этой прослушки.

В НАБУ "открестились" от прослушки главы ГБР Трубы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Труба заявлял, что в его рабочем кабинете была установлена прослушка. Соответствующее оборудование обнаружили в субботу, 21 сентября, в вентиляционной системе помещения.

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