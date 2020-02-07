В Мукачево произошла перестрелка с ранеными: момент попал на видео

В пятницу, 7 февраля, в Мукачево на улице Сеченова произошла перестрелка с пострадавшими.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В результате инцидента с применением оружия два человека получили огнестрельные ранения. Мужчина находится в медучреждении. Правоохранители проводят первоочередную проверку и определяются с правовой квалификацией преступления", – говорится в сообщении.

Место перестрелки

Место перестрелки в Мукачево

По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Сейчас они находятся в медучреждениях. По словам врачей, один из мужчин получил пулевое ранение в область почек. Он находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое, но он в сознании.

Место преступления

Полиция на месте преступления

Журналист Виталий Глагола в Телеграм-канал сообщил, что неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо. Пашкуляка с ранением в плечо доставили в ужгородскую клинику. Его охранник с тяжелым ранением находится в мукачевской больнице.

Раненый Пашкуляк

Добавим, что глава Мукачево Андрей Балога созвал 7 февраля срочное заседание городского совета.

"В повестке дня вопрос "Об обращении к президенту Украины о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка", – говорится в сообщении.

В результате городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому за "личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации". Депутаты попросили направить в город спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии.

В МВД отреагировали на перестрелку и усилили меры безопасности: глава ведомства Арсен Аваков свои приказом направил в Мукачево спецназ полиции и Нацгвардию.

Расстрелянное авто

Источники OBOZREVATEL рассказали эксклюзивные подробности преступления и сообщили, что на фоне стрельбы депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога хочет добиться назначения "ручного" начальника местной полиции.

Расстрелянное авто

Расстрелянное авто

Расстрелянное авто

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мукачево три сотрудника патрульной полиции якобы незаконно остановили автомобиль и избили водителя, его жену и тестя.

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