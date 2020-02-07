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7 февраля • обновлено в 21:55
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В Мукачево произошла перестрелка с ранеными: момент попал на видео

13.2т
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В пятницу, 7 февраля, в Мукачево на улице Сеченова произошла перестрелка с пострадавшими.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В результате инцидента с применением оружия два человека получили огнестрельные ранения. Мужчина находится в медучреждении. Правоохранители проводят первоочередную проверку и определяются с правовой квалификацией преступления", – говорится в сообщении.

Место перестрелки

Место перестрелки

Место перестрелки в Мукачево

Место перестрелки в Мукачево

По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Сейчас они находятся в медучреждениях. По словам врачей, один из мужчин получил пулевое ранение в область почек. Он находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое, но он в сознании.

Место преступления

Место преступления

Полиция на месте преступления

Полиция на месте преступления

Журналист Виталий Глагола в Телеграм-канал сообщил, что неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо. Пашкуляка с ранением в плечо доставили в ужгородскую клинику. Его охранник с тяжелым ранением находится в мукачевской больнице.

Раненый Пашкуляк

Раненый Пашкуляк

Добавим, что глава Мукачево Андрей Балога созвал 7 февраля срочное заседание городского совета.

"В повестке дня вопрос "Об обращении к президенту Украины о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка", – говорится в сообщении.

В результате городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому за "личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации". Депутаты попросили направить в город спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии.

В МВД отреагировали на перестрелку и усилили меры безопасности: глава ведомства Арсен Аваков свои приказом направил в Мукачево спецназ полиции и Нацгвардию.

Расстрелянное авто

Расстрелянное авто

Источники OBOZREVATEL рассказали эксклюзивные подробности преступления и сообщили, что на фоне стрельбы депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога хочет добиться назначения "ручного" начальника местной полиции.

Расстрелянное авто

Расстрелянное авто

Расстрелянное авто

Расстрелянное авто

Расстрелянное авто

Расстрелянное авто

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мукачево три сотрудника патрульной полиции якобы незаконно остановили автомобиль и избили водителя, его жену и тестя.

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Автор
Тимур Григоренко
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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Тарас Бор
Тарас Бор
А почему так возбудилось каца пездолы?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не зря стояли на майдане... майдан работает!
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