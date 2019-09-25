В Москве зверски убили молодую террористку "ЛНР": опубликованы фото

В Москве нашли мертвой Екатерину Токаренко, которая воевала на стороне террористов "ЛНР".
Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer. Девушка из Ивано-Франковска была награждена боевиками "медалью за боевые заслуги".
"Нашли в ванной со сломанной шеей", — написал в соцсетях соратник 29-летней предательницы.
Екатерина Токаренко
Токаренко Екатерина Николаевна (Ивано-Франковск/Одесса, 15/03/90) найдена в Москве в ванной со сломанной шеей #роа #груз200 pic.twitter.com/F2HEqK9ngX— Necro Mancer (@666_mancer) September 25, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе террористы 15 раз обстреляли позиции ВСУ — двое украинских бойцов получили ранения.
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