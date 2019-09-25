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27 сентября • обновлено в 19:49
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В Москве зверски убили молодую террористку "ЛНР": опубликованы фото

182.9т Читать материал на украинском

В Москве нашли мертвой Екатерину Токаренко, которая воевала на стороне террористов "ЛНР".

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer. Девушка из Ивано-Франковска была награждена боевиками "медалью за боевые заслуги".

"Нашли в ванной со сломанной шеей", — написал в соцсетях соратник 29-летней предательницы.

Новости
"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали предателя Украины. Фото террориста
Екатерина Токаренко

Екатерина Токаренко

В Москве зверски убили молодую террористку "ЛНР": опубликованы фото
В Москве зверски убили молодую террористку "ЛНР": опубликованы фото

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе террористы 15 раз обстреляли позиции ВСУ — двое украинских бойцов получили ранения.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Россия Москва
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Мир Миру
Мир Миру
Заплутана історія самогубиці. Господь ні розуму, ні діток їй не дав. Батьки, напевно, в Україні живуть. Плачуть.
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sadyk alex
sadyk alex
класс!туда еи и дорога.
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
sadyk alex, Все там будем рано или поздно.Так что дорога всем одна и та же.Перелом шеи это легкая смерть без мучений.А вот старикам не позавидуешь.Кто дожил до 80,еле ходит с палочкой и дрожит,мочится под себя во сне и впадает в маразм.Уж лучше умереть молодым,чтоб так не жить в старости.Страшна не смерть,а старость.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Слава Богу, замочили бля*ину! :)
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Приходько Владимир, sadyk alex, Все там будем рано или поздно.Так что дорога всем одна и та же.Перелом шеи это легкая смерть без мучений.А вот старикам не позавидуешь.Кто дожил до 80,еле ходит с палочкой и дрожит,мочится под себя во сне и впадает в маразм.Уж лучше умереть молодым,чтоб так не жить в старости.Страшна не смерть,а старость.
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Cos Dnepr
Cos Dnepr
Приходько Владимир, жаль, что так мало этих сук мочим.
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