В Мексике задержали олигарха Фукса с украинским нардепом: все подробности

В мексиканском аэропорту Канкун 7 января были задержаны гражданин Украины и гражданин России. Ими оказались народный депутат Украины Андрей Иванчук (замглавы "Народного фронта") и путинский олигарх Павел Фукс.

Это произошло на основании того, что Фукс находится в международном черном листе. В частности, олигарху уже отказывали во въезде в США и Израиль, а для посещения открыты только страны Европы, сообщил источник OBOZREVATEL.

7 января в 21:12 российский олигарх и украинский нардеп прилетели в Канкун чартерным самолетом. В этот же день Фукс был замечен в Таллине (Эстония).

В момент задержания Фукс и Иванчук находились в аэропорту с женами. Напомним, что украинский нардеп оформил с женой фиктивный развод. Это было сделано для того, чтобы не декларировать роскошную недвижимость в Монако, которая оценивается в 500 млн евро.

В последствии Иванчука отпустили, поскольку во время задержания он предъявил дипломатический паспорт, использовать который в частных поездках парламентарий не имеет права. Фукс до сих пор ожидает решения суда. По нашим данным, его помощники ищут чартер для возвращения олигарха в Украину.

Павел Фукс epravda.com.ua

Стоимость чартера, которым осуществлялся перелет, составляет 200 тыс. евро в один конец. Чтобы Фукс мог позволить себе такой перелет, киевлянам нужно проехаться на киевском метро 3 333 333 раз. Ведь с каждой поездки, которая сейчас обходится людям в 8 грн, 2 грн идут в карман Фуксу. Именно российский олигарх Фукс провернул схему с незаконным повышением тарифов в киевской подземке.

Появление Иванчука в тандеме с Фуксом весьма неожиданно, однако сразу проливает свет на то, кто же мог покрывать российского олигарха и отстаивать его интересы в украинских властных кругах. Ведь Иванчук является давним соратником Арсения Яценюка.

В связи с таким развитием событий, OBOZREVATEL внимательно изучит причастность Иванчука к громким махинациям Фукса (например, необоснованное подорожание проезда в киевской подземке, лотерейный бизнес, газовые и нефтяные схемы с Госгеонедрами).

Андрей Иванчук pravda.com.ua

Кроме того, мы обратились в Национальное агентство по предотвращению коррупции с требованием выяснить, задекларировал ли Иванчук свой полет чартером за 200 тыс. евро. Аналогичное требование мы выдвинули и к его предыдущим поездкам. Напомним, что в 2017 году Иванчук 24 раза вылетал за границу — в Европу, где проживает его семья. За пределами Украины политик провел около 158 дней. Чаще всего нардеп посещал Мюнхен, Ниццу, Вену и Ибицу. По нашим подсчетам, в сумме за 2017 год политик заплатил как минимум 14 347 евро за регулярные рейсы. Кроме того, Иванчук предположительно 17 раз пользовался услугами частных чартерных перевозок, которые обошлись ему примерно в 149,3 тыс. евро.

Павел Фукс и Андрей Иванчук

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