В Мексике задержали олигарха Фукса с украинским нардепом: все подробности

В мексиканском аэропорту Канкун 7 января были задержаны гражданин Украины и гражданин России. Ими оказались народный депутат Украины Андрей Иванчук (замглавы "Народного фронта") и путинский олигарх Павел Фукс.
Это произошло на основании того, что Фукс находится в международном черном листе. В частности, олигарху уже отказывали во въезде в США и Израиль, а для посещения открыты только страны Европы, сообщил источник OBOZREVATEL.
7 января в 21:12 российский олигарх и украинский нардеп прилетели в Канкун чартерным самолетом. В этот же день Фукс был замечен в Таллине (Эстония).
В момент задержания Фукс и Иванчук находились в аэропорту с женами. Напомним, что украинский нардеп оформил с женой фиктивный развод. Это было сделано для того, чтобы не декларировать роскошную недвижимость в Монако, которая оценивается в 500 млн евро.
В последствии Иванчука отпустили, поскольку во время задержания он предъявил дипломатический паспорт, использовать который в частных поездках парламентарий не имеет права. Фукс до сих пор ожидает решения суда. По нашим данным, его помощники ищут чартер для возвращения олигарха в Украину.
Павел Фукс
epravda.com.ua
Стоимость чартера, которым осуществлялся перелет, составляет 200 тыс. евро в один конец. Чтобы Фукс мог позволить себе такой перелет, киевлянам нужно проехаться на киевском метро 3 333 333 раз. Ведь с каждой поездки, которая сейчас обходится людям в 8 грн, 2 грн идут в карман Фуксу. Именно российский олигарх Фукс провернул схему с незаконным повышением тарифов в киевской подземке.
Появление Иванчука в тандеме с Фуксом весьма неожиданно, однако сразу проливает свет на то, кто же мог покрывать российского олигарха и отстаивать его интересы в украинских властных кругах. Ведь Иванчук является давним соратником Арсения Яценюка.
В связи с таким развитием событий, OBOZREVATEL внимательно изучит причастность Иванчука к громким махинациям Фукса (например, необоснованное подорожание проезда в киевской подземке, лотерейный бизнес, газовые и нефтяные схемы с Госгеонедрами).
Андрей Иванчук
pravda.com.ua
Кроме того, мы обратились в Национальное агентство по предотвращению коррупции с требованием выяснить, задекларировал ли Иванчук свой полет чартером за 200 тыс. евро. Аналогичное требование мы выдвинули и к его предыдущим поездкам. Напомним, что в 2017 году Иванчук 24 раза вылетал за границу — в Европу, где проживает его семья. За пределами Украины политик провел около 158 дней. Чаще всего нардеп посещал Мюнхен, Ниццу, Вену и Ибицу. По нашим подсчетам, в сумме за 2017 год политик заплатил как минимум 14 347 евро за регулярные рейсы. Кроме того, Иванчук предположительно 17 раз пользовался услугами частных чартерных перевозок, которые обошлись ему примерно в 149,3 тыс. евро.
Павел Фукс и Андрей Иванчук
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственного в карман путинского миллиардера.
В отместку за публикации о скандальной сделке Фукс начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, банерную рекламу, а также планировал разгонять свою дезинформацию с проплаченных бордов.
Узнав об этом, Бродский заявил, что будет защищать свою репутацию от провокаций Фукса в суде.
Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование своих фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.
Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.
В конце декабря стало известно о том, что Фукс готовит в Украине новую масштабную аферу — попытку заполучить украинскую компанию "Центрэнерго". Это приведет к тому, что Украина потеряет сотни миллионов гривен.