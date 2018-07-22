В Мариуполе военные самолеты устроили переполох: что случилось

В небе над Мариуполем 21 июля на Донетчине были замечены два военных штурмовика СУ-25.

В результате низких полетов над Приморским районом с одного из домов слетел шифер. Местные жители жалуются на то, что их не предупредили о проведении учений, пишет 0629.

“Я в суд подам за такие учения, у меня шифер слетел с крыши, из-за их низких полетов“, - заявил один из жителей города.

В ООС объяснили, что это всего лишь тренировка и повода для паники нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 3 июля вертолет Вооруженных сил Украины пролетел на опасно низкой высоте над пляжем в Мариуполе.