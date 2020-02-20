В Мариуполе в четверг, 20 февраля, сотрудник Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области покончил собой прямо на рабочем месте.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, стационарный оперативный дежурный, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия, застрелился из табельного оружия.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство" УК Украины.

В прокуратуре отметили, что досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные розыскные действия.

В Мариуполе застрелился сотрудник ГФС Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Виннице 33-летняя беременная женщина пыталась совершить самоубийство, спрыгнув с моста на автомобильной дороге М-21. Ее спасение патрульными роты "ТОР" попало на видео.

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