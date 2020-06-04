В Кременчуге в четверг, 4 июня, в одном из местных магазинов мужчина поджог свою бывшую жену. От полученных ожогов 38-летняя женщина скончалась на месте.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области. Как пишет "Кременчук.Тoday", инцидент случился в магазине косметики "Фея", где погибшая работала продавцом, в спальном районе города Крюкове.

В магазине в Кременчуге мужчина сжег бывшую жену pl.npu.gov.ua

Мужчина, совершивший поджог, задержан. По предварительной версии следствия, бывший муж жертвы пришел в магазин около 16:00.

Он закрылся изнутри, облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. О происшествии в полицию сообщили прохожие. На место прибыли наряды патрульной полиции и спецподразделение "ТОР", а также спецназовцы батальона особого назначения полиции области, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Кременчук.Тoday

"На момент прибытия экстренных служб огонь уже охватил значительную площадь магазина. Полицейские и работники ГосЧС деблокировали помещения горящего магазина и ликвидировали пожар", – сказано в сообщении.

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По информации журналистов, 19 мая мужчина уже угрожал своей бывшей жене. Он приходил в магазин с топором, ее спасли работники охранной фирмы.

Тогда полицейские изъяли у мужчины топор и направили его на экспертизу. Было открыто производство по факту незаконного обращения с оружием.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Днепре женщина убила мужа-тирана во время ссоры. 43-летний мужчина систематически избивал свою жену и ребенка.

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