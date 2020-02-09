"Пинали ногами": в "ЛНР" заявили о потасовке с представителями ОБСЕ

Пророссийские пропагандисты заявили, что в оккупированном Луганске представители миссии ОБСЕ якобы избили местных жителей.

"Пьяные быки напали на сотрудников ОБСЕ возле кафе. В ОБСЕ решили не поднимать шум. А вот пропагандисты "ЛНР" молчать не стали и как всегда сняли лживый сюжет, в котором рассказали, что это пьяные ОБСЕшники просто так избили мирных луганчан", – написал на странице в Twitter блогер Денис Казанський.

В пропагандистском сюжете, которым поделился блогер, заявляется, что у одного из "потерпевших" якобы сотрясение мозга.

В "ЛНР" заявили о драке с представителями ОБСЕ Коллаж

Представленный жителем Луганска парень утверждает, что конфликт развязали представители международной миссии, когда он с компанией садился в такси после празднования своего дня рождения.

"Наблюдатели миссии ОБСЕ после банкета в одном из заведений Луганска избили молодого человека", – утверждают пропагандисты.

"Ударили по голове, а дальше начали ногами пинать", – сообщил "пострадавший".

В Луганске пьяные быки напали на сотрудников ОБСЕ возле кафе. В ОБСЕ решили не поднимать шум. А вот пропагандисты ЛНР молчать не стали, и как всегда сняли лживый сюжет, в котором рассказали, что это пьяные ОБСЕшники просто так избили мирных луганчан 😀😀😀 pic.twitter.com/vaeeUL7ish — Денис Казанський (@den_kazansky) February 9, 2020

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно в "ЛНР" заявили об исчезновении наемника из Бразилии Рафаэля Лусварги, который был приговорен в Украине к 13 годам тюрьмы и выдан террористам в рамках большого обмена пленными 29 февраля.

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