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10 февраля • обновлено в 02:57
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"Пинали ногами": в "ЛНР" заявили о потасовке с представителями ОБСЕ

1.7т
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Пророссийские пропагандисты заявили, что в оккупированном Луганске представители миссии ОБСЕ якобы избили местных жителей.

"Пьяные быки напали на сотрудников ОБСЕ возле кафе. В ОБСЕ решили не поднимать шум. А вот пропагандисты "ЛНР" молчать не стали и как всегда сняли лживый сюжет, в котором рассказали, что это пьяные ОБСЕшники просто так избили мирных луганчан", – написал на странице в Twitter блогер Денис Казанський.

В пропагандистском сюжете, которым поделился блогер, заявляется, что у одного из "потерпевших" якобы сотрясение мозга.

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В "ЛНР" заявили о драке с представителями ОБСЕ

Коллаж

Представленный жителем Луганска парень утверждает, что конфликт развязали представители международной миссии, когда он с компанией садился в такси после празднования своего дня рождения.

"Наблюдатели миссии ОБСЕ после банкета в одном из заведений Луганска избили молодого человека", – утверждают пропагандисты.

"Ударили по голове, а дальше начали ногами пинать", – сообщил "пострадавший".

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Как писал OBOZREVATEL, недавно в "ЛНР" заявили об исчезновении наемника из Бразилии Рафаэля Лусварги, который был приговорен в Украине к 13 годам тюрьмы и выдан террористам в рамках большого обмена пленными 29 февраля.

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Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Луганска и Луганской области российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина Луганск
Теги
пропаганда Новости ЛНР ОБСЕ Драка видео Новости Донбасса
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