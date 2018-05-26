В "ЛНР" заявили о захвате украинских военных на Донбассе

Так называемая народная милиция "ЛНР" заявила о задержании двух украинских военных при пересечении "серой зоны" у линии соприкосновения.

"Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14 отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую "серую зону" бдительными военнослужащими "Народной милиции "ЛНР", — сказал на брифинге представитель террористов Андрей Марочко, передает РИА "Новости".

Украина пока не подтвердила информацию о военных. Однако 24 мая, в пресс-центре штаба Объединенных сил сообщалось, что на Донбассе пропал человек.

"24 мая на одном из взводных опорных пунктов бригады было обнаружено отсутствие военнослужащего", — сообщали в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко приказал стянуть в зону проведения Операции Объединенных сил противотанковые ракетные комплексы "Стугна".